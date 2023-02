Fontana confermato Governatore Lombardia, Cirio: “Pronti a continuare a lavorare insieme”

PIEMONTE – Il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, si è congratulato con Attilio Fontana, confermato alla guida della Regione Lombardia con oltre il 50% dei voti. “Congratulazioni al presidente Attilio Fontana. Piemonte e Lombardia sono due regioni legate non solo dalla vicinanza geografica, ma anche da tanti progetti comuni. Buon lavoro quindi Presidente, pronti come sempre a continuare a lavorare insieme per il bene dei nostri territori“ ha sottolineato Alberto Cirio.