Movimento 5 Stelle: Andrea Cammalleri nuovo coordinatore provinciale

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Nei giorni scorsi il MoVimento 5 Stelle ha provveduto alla nomina dei coordinatori territoriali. Il Presidente Giuseppe Conte ha provveduto infatti a confermare la designazione dei coordinatori regionali e a nominare i nuovi coordinatori a livello provinciale. I coordinatori territoriali avranno il compito di assicurare il raccordo, l’uniformità e la massima capillarità e tempestività dell’azione politica a livello locale e la valorizzazione delle iniziative e delle istanze territoriali, così come prevede lo Statuto del M5S.

Il coordinamento regionale del M5S passa dal consigliere Sean Sacco alla capogruppo Sarah Disabato mentre la provincia di Alessandria verrà coordinata da Andrea Cammalleri, già consigliere comunale dal 2012 al 2017, collaboratore parlamentare e capo segreteria particolare del Presidente della commissione lavoro in Senato dal 2018 al 2022. “Ringrazio il Presidente Giuseppe Conte e Susy Matrisciano, referente del Comitato per i rapporti territoriali, per la fiducia accordatami e accetto con entusiasmo e determinazione questa nuova sfida” ha sottolineato Andrea Cammalleri.

“Finalmente la struttura del Movimento 5 Stelle prende piena forma anche a livello territoriale. L’obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio, il contatto con i cittadini e moltiplicare iniziative ed eventi. Abbiamo una solida base di attivisti e portavoce eletti a vari livelli, con una struttura ben definita lavoreremo in modo più capillare e incisivo. Il primo appuntamento è per questo week end, con i banchetti, in molte città del Piemonte, per promuovere la realizzazione di Comunità energetiche” ha concluso il coordinatore provinciale pentastellato alessandrino Andrea Cammalleri