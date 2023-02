In provincia il Comitato Studentesco per Elly Schlein-Piemonte Orientale

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Lo scorso 8 febbraio è stato costituito il Comitato Studentesco per Elly Schlein-Piemonte Orientale, in vista delle primarie del Partito Democratico che si terranno il 26 febbraio. “L’esigenza di costituire questo comitato, che racchiude in sé diversi territoti afferenti geograficamente all’area delle province di Alessandria (Casale Monferrato), Asti, Novara (Cameri) e Vercelli, risponde alla nuova visione proposta nella mozione congressuale” hanno sottolineato i promotori.

Il comitato è composto da studenti universitari e delle scuole superiori, ma anche da tutti coloro che sentono l’esigenza di avere un partito orizzontale che sia il nuovo perno trainante del centrosinistra. L’azione del comitato è volta ad “agire nel contesto formativo giovanile, in modo tale da coinvolgere i giovani che vogliono sostenere la candidatura di Elly Schlein e opporsi al modello della destra attuale”.

Nei vari territori e in particolare nell’alessandrino nei prossimi giorni verranno organizzati eventi rivolti ai giovani, ma aperti a chiunque, dove verrà esposta e discussa con i partecipanti la proposta di Elly Schlein. Il Comitato Studentesco è presente e attivo anche con una pagina Instagram (stud_partedanoi_po) e una pagina twitter (PartedaNoi_PO). La e-mail di riferimento è: partedanoi.studenti.po@gmail.com