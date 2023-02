Autonomia, Ravetti (Pd) al ministro Calderoli: “Il testo non mi convince, non permetteremo che prevalga l’egoismo”

PIEMONTE – Il consigliere regionale del Partito Democratico, Domenico Ravetti, ha espresso tutte le sue perplessità rispetto al testo sull’autonomia differenziata, presentato questo venerdì dallo stesso Ministro Roberto Calderoli durante i lavori della VII Commissione.

“Ho detto al Ministro Calderoli che l’autonomia differenziata da lui proposta è una riforma che rischia di spaccare in due l’Italia che, per motivi storici e geografici, già viaggia a velocità differenti: non permetteremo che l’egoismo territoriale prevalga” ha sottolineato l’esponente della minoranza “Occorre eliminare la devoluzione su scuola e sanità, aprire un confronto serio, e soprattutto scrivere insieme una riforma che, realizzata in questo modo, rischia di mettere in crisi il Paese, aumentando le diseguaglianze. Autonomia significa programmare meglio, semplificare, rendere più semplice la vita a cittadini e imprese, poter pianificare gli investimenti”.