Partito Democratico: gli eletti della provincia di Alessandria al congresso nazionale e regionale 2023

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Nel recente congresso per l’elezione della Segretaria Nazionale e del Segretario Regionale del Partito Democratico, sono numerosi i rappresentanti della nostro territorio eletti nelle rispettive Assemblee e Direzioni. Nell’assemblea nazionale, che ha visto l’affermazione di Elly Schlein anche nella nostra provincia, sono stati eletti per la mozione Schlein Giorgio Laguzzi, Elena Accossato (del collegio unificato con Asti) Davide Fara e Gabriella Bozzo, mentre per la mozione Bonaccini Rita Rossa e Rapisardo Antinucci. Domenica 12 marzo si svolgerà la prima assemblea nazionale.

La Regione Piemonte ha votato l’elezione unitaria di Domenico Rossi. Sabato scorso si è svolta la prima assemblea regionale che ha eletto come componenti della nuova Direzione Regionale gli

alessandrini Daniele Borioli, Roberta Cazzulo, Daniele Coloris, Marcella Graziano, Otello Marilli, Irene Molina, Vittoria Oneto, Daniele Viotti. Ne fa parte il consigliere regionale Domenico Ravetti e Stefano Cavanna è stato eletto in commissione di Garanzia.

“Una buona rappresentanza per la nostra provincia, che si unisce al buon risultato del Tesseramento – in corso in questi giorni – e all’impegno per i numerosi seggi delle primarie” hanno sottolineato gli esponenti del Partito Democratico.