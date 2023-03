Lega Alessandria: sabato e domenica i gazebo contro il divieto alle auto benzina e diesel dal 2035

ALESSANDRIA – Ad Alessandria, come in tutta Italia, la Lega dice stop al divieto alle auto benzina e diesel dal 2035. “Significherebbe la distruzione di un intero comparto industriale (70 mila posti di lavoro solo in Piemonte!), e il fallimento di migliaia di piccole e medie imprese in tutta la filiera“. La Lega invita tutti gli alessandrini a recarsi ai gazebo sabato 18 marzo e domenica 19 marzo per firmare la petizione che chiede al Parlamento Europeo di ripensarci, e di invertire la rotta rispetto ad una normativa scellerata (votata anche dai partiti del centro sinistra, con Pd e 5 Stelle in testa) che porterà al fallimento dell’industria italiana dell’auto.

Queste le sedi e gli orari dei gazebo di sabato 18 marzo:

Piazza Ceriana (Quartiere Cristo) dalle 9.30 alle 12.30

San Giuliano Vecchio dalle 9.30 alle 12.30

Piazzetta della Lega dalle 16 alle 19

Queste le sedi e gli orari dei gazebo di domenica 19 marzo:

San Michele ore 10 – 12,30

Valmadonna ore 10 – 12,30

Via dei Martiri angolo Piazza della Libertà ore 16-19

Ai gazebo, oltre a firmare le petizioni, sarà anche possibile ricevere informazioni sull’operato dei consiglieri comunali della Lega di Alessandria, e procedere con il tesseramento (rinnovo o nuova iscrizione). Continua intanto l’attività dello sportello della Lega nella sede cittadina di via Faà di Bruno 88, a disposizione degli alessandrini. Questi gli orari: Lunedì dalle 21 alle 23 (orario della riunione settimanale pubblica), Martedì e mercoledì dalle 10 alle 12, Giovedì dalle 16 alle 18. Per informazioni: 0131/0263822, Whatsapp/Telegram 379/2317319, e-mail info@legasalvini.al.it