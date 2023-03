Nuovo ospedale Alessandria, Pettazzi (Lega): “Sarà in città e non altrove, come avrebbe voluto il Pd”

ALESSANDRIA – Anche il segretario provinciale della Lega, Lino Pettazzi, è intervenuto rispetto alla progetto del nuovo ospedale di Alessandria. “Si farà in tempi certi e con risorse già destinate. L’area individuata, in zona Borsalino del quartiere Galimberti, risulta più adeguata di quella precedente, in base ai parametri stabiliti dal Piano per l’assetto idrogeologico della Regione Piemonte”.

“La Lega di Alessandria” ha sottolineato Pettazzi “giudica molto positivamente il fatto che la Regione mostri da un lato la massima attenzione ai parametri di sicurezza, dall’altro dia un segnale forte e chiaro non solo sulla tempistica di realizzazione dell’opera, ma anche sul fatto che l’attuale immobile, sede del Santi Antonio e Biagio, verrà riqualificato e diventerà la sede di tutte le attività di medicina territoriale. Non solo: al contrario di quanto proposto dal Partito Democratico, il nuovo ospedale di Alessandria sorgerà all’interno del perimetro del capoluogo, e non in territori decentrati, che risulterebbero meno facilmente raggiungibili da chi oggi ha come punto di riferimento l’Ospedale Civile cittadino”.