ALESSANDRIA – Domenica si sono tenuti ad Alessandria il congresso cittadino e provinciale dei Giovani Democratici. Il 23enne Youness Jona Farahat è stato eletto segretario cittadino, mentre la 25enne Giulia Giustetto sarà la nuova segretaria federale della provincia.

“Non sono mancati il dibattito politico e la partecipazione tra i Giovani Democratici di Alessandria e non solo: abbiamo ospitato alcuni compagni da altre Federazioni del Piemonte che sono venuti a condividere con noi questo importante momento” hanno sottolineato i Giovani Democratici di Alessandria “ringraziamo il Segretario del PD cittadino Antinucci, il Segretario del PD provinciale Marilli e il responsabile organizzativo Coloris per i loro affettuosi saluti e contributi, così come il Consigliere regionale Ravetti e l’Assessore comunale Laguzzi per aver condiviso con noi alcune riflessioni politiche durante il congresso. Con molto piacere abbiamo ricevuto i saluti e gli auguri dell’Onorevole Fornaro, che ringraziamo e salutiamo con stima”.