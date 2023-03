Roggero e Rolando (Lega): “Anche ad Alessandria si applichi la legge regionale sull’odontoiatria sociale”

ALESSANDRIA – Il capogruppo della Lega in consiglio comunale ad Alessandria Mattia Roggero e il segretario cittadino Alessandro Rolando hanno annunciato la proposta di mozione indirizzata al sindaco e alla Giunta dedicata all’odontoiatria sociale.

“Negli ultimi anni, a causa della crisi economica, è cresciuto il numero di italiani, e purtroppo anche di alessandrini, che si trovano in crescente difficoltà, e costretti a rinunciare ad adeguate cure odontoiatriche“ hanno sottolineato i due esponenti del Carroccio “per questo la Regione Piemonte ha correttamente approvato una legge, la numero 25 del 20 dicembre 2022, a prima firma del consigliere della Lega Daniele Poggio, che si propone di regolamentare eventuali iniziative per l’erogazione di prestazioni odontoiatriche su base volontaria a titolo gratuito da parte di dentisti e igienisti in collaborazione con il sistema sanitario regionale. Riteniamo importante che anche il Comune di Alessandria si muova in questa direzione, e metta in atto i passaggi necessari per promuovere l’applicazione, anche sul nostro territorio, della nuova normativa sull’odontoiatria sociale”.