Nuovo ospedale, indagine epidemiologica a Spinetta, nuove fonti termali ad Acqui: Pd sollecita la Regione

PIEMONTE – “Ce lo ricordiamo ancora Alberto Cirio in jeans e felpa marchiata Regione Piemonte nei suoi spot elettorali promettere “un’altra velocità” per il Piemonte. Abbiamo decelerato fino a fermarci come dimostra questo bilancio preventivo fatto di tagli” ha sottolineato segretario regionale Pd Domenico Rossi. “Con il documento finanziario per i prossimi tre anni – prosegue Rossi – la destra non fa altro che tentare di mantenere lo status quo, con la sanità allo stremo, il trasporto pubblico locale definitivamente liquidato e le entrate difficilmente esigibili per giustificare spese dal sapore elettorale: non c’è programmazione, nessuna visione sul futuro del Piemonte. Abbiamo sprecato un’intera legislatura, dedicata solo a mance elettorali. Non resterà nulla per il futuro, solo debiti da pagare”.

“Quello che la Giunta Cirio ed il centrodestra vorrebbero far approvare non è un bilancio serio, ma di chiaro stampo pre-elettorale, infarcito di promesse assai difficili da realizzare. Vengono tagliati i fondi per il trasporto pubblico locale, non si fanno vere assunzioni nella sanità (nel 2022 abbiamo perso più di mille dipendenti), non si riescono a trovare i fondi per la progettazione degli ospedali che Icardi vorrebbe realizzare tramite l’Inail. Un bilancio artefatto e non sostenibile perché vengono gonfiate le entrate (con entrate del bollo auto sovrastimate nonché con meri auspici come quelli che riguardano il recupero di vecchi crediti o le entrate una tantum con la cessione di immobili). Mentre sul fronte delle spese si ricorre ai fondi europei, dalle borse di studio alla formazione professionale fino alla domiciliarità. Insomma, non si investe, non si spende, si fa finta di incassare, e tutto viene rimandato a dopo le elezioni del 2024” afferma il vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte e relatore di minoranza del Bilancio Daniele Valle.

“E’ importante sottolineare – interviene il Vicepresidente del Gruppo Pd In Consiglio regionale Domenico Ravetti – che Alessandria deve essere dotata di un nuovo ospedale e chiediamo alla maggioranza di centrodestra di scegliere, concretamente, una delle due strade possibili. O prevedere l’acquisto dei terreni indicati dalla Giunta Cirio senza il quale sarà impossibile candidare il progetto a ottenere i fondi Inail. O, in alternativa, come è avvenuto a Cuneo, predisporre uno studio per individuare nuove aree e procedere a un’analisi comparata tra diversi sistemi di finanziamento. Entrando nel merito del documento di bilancio che affronteremo la prossima settimana, un tema che sottoporremo alla maggioranza, in sede di discussione, riguarda il turismo: chiediamo un accordo di programma con i Comuni dell’area Unesco per prevedere una riqualificazione in chiave turistico ricettiva. Con una serie di emendamenti di merito, vogliamo ottenere il ripristino dei capitoli sulla mobilità urbana e sugli ecomusei, compreso l’ecomuseo della Pietra da Cantoni. Vogliamo, inoltre, che venga previsto uno stanziamento per un’ampia e precisa indagine epidemiologica con baricentro la zona Fraschetta di Alessandria. Infine, avanzeremo la richiesta di prevedere un apposito finanziamento per una ricerca idrogeologica finalizzata a verificare la presenza di nuove fonti di acqua nel sottosuolo della città di Acqui Terme al fine di ampliare il ventaglio delle possibili concessioni. Si tratta di argomenti concreti, utili ai cittadini e al territorio e mi impegnerò in Aula per ottenere l’approvazione delle mie proposte”.

“Siamo al capolinea della legislatura, ma il Piemonte non si è mosso di un passo… “- conclude il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo “faremo di tutto come Gruppo del Partito Democratico per migliorare, attraverso i nostri emendamenti, il Bilancio di previsione sui tanti temi che caratterizzano la nostra azione: dal voucher scuola al welfare fino al sostegno alle imprese. Il Partito Democratico ha un’altra idea di Piemonte e il Gruppo regionale darà battaglia su ogni singolo provvedimento fino alla fine della legislatura per limitare i danni prodotti da questa amministrazione, a partire dal bilancio per arrivare alla programmazione sanitaria e alla legge elettorale”.