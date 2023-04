Sostegno regionale alle terme, sindaco di Acqui soddisfatto: “La stagione potrà iniziare come previsto”

ACQUI TERME – Il sindaco di Acqui, Danilo Rapetti, ha commentato con soddisfazione il sostegno della Regione al termalismo piemontese, pari a un milione di euro. “Ringrazio la Regione, Federterme e le Terme, in questi giorni il dialogo non è mai mancato. L’amministrazione comunale ha svolto un ruolo di interlocuzione con questi soggetti e questo dialogo ha portato a questa straordinaria decisione della Regione, assunta in tempi velocissimi: un ingente importo a sostegno del termalismo che consentirà alle Terme di poter tornare al programma originario di aperture, fatti salvi i tempi tecnici per avviare gli impianti”.

Nella foto il sindaco di Acqui Danilo Rapetti insieme al Governatore del Piemonte Alberto Cirio e all’assessora regionale al Turismo Vittoria Poggio.