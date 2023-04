ALESSANDRIA – Si è mosso da piazza Don Soria il corteo guidato da Cgil, Cisl e Uil in difesa della sanità pubblica. La manifestazione ad Alessandria nasce per tutelare il diritto alla salute garantito a tutti i cittadini dall’articolo 32 della Costituzione, oggi “eroso” da tempi per visite ed esami sempre più lunghi e dalla crescente carenza di personale medico e infermieristico. Il ricorso al “privato” non può essere la soluzione, hanno rimarcato anche nei giorni scorsi i segretari provinciali di Cgil, Franco Armosino, Cisl, Marco Ciani, e Uil, Claudio Bonzani perché il rischio è quello di limitare un diritto solo “a chi può permetterselo“.

Le tre sigle sindacali, unite su un tema che “riguarda tutti“, arriveranno in piazzetta della Lega dove sono poi previsti gli interventi del sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, del segretario regionale dello Spi Cgil, Giuseppe Mantovan e di Moreno Maraffa, un lavoratore della sanità. Le conclusioni saranno affidate al segretario regionale della Uil Piemonte, Gianni Cortese.