Il Coisp contro la soppressione del Centro V.E.C.A. di Alessandria: “Scelta incomprensibile”

ALESSANDRIA – Il sindacato di Polizia Coisp si è rivolto al Ministero dell’Interno per salvare il Centro Raccolta Interregionale V.E.C.A. (Vettovagliamento, Equipaggiamento, Casermaggio, Armamento) di Alessandria. Per il sindacato la soppressione del centro il trasferimento delle competenze a Milano “è incomprensibile”.

Il Centro, ha ricordato il Coisp, si trova ad Alessandria dal 1990 e nell’area della Scuola Allievi Agenti dispone di “spazi adeguati alla gestione di tutti quei materiali movimentati, acquistati, custoditi, donati, rinvenuti, inefficienti, esuberanti, e comunque sottoposti ad una contabilità cartacea e meccanografica, necessari al fabbisogno di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (migliaia di dipendenti suddivisi per le 13 province con 53 Uffici/Reparti di Polizia e Carabinieri amministrati)”.

“La sede di Alessandria – aggiunge il Coisp – è ottimale, sia dal punto di vista strutturale che strategico, godendo di una posizione geografica favorevole per il movimento di tutti i materiali V.E.C.A. non solo in favore dei Reparti sub-consegnatari ma anche tra gli altri Enti (Centri Raccolta V.E.C.A. di Roma, Senigallia, Bologna, Aversa, Milano, Padova)”.

L’eventuale soppressione del Centro Raccolta Interregionale V.E.C.A. per il sindacato sarebbe “antieconomica”, perché a Milano si dovrebbero “trovare e creare spazi idonei” oltre che “irrispettosa della professionalità e preparazione” del personale che per anni, “con abnegazione e spirito di sacrificio” ha garantito la piena funzionalità del Centro di Alessandria.

Le Segreteria di Alessandria, supportata da quella nazionale del Coisp, chiede quindi di “rivedere” una scelta che non appare valida in termini di “efficacia ed efficienza” e auspica che il Centro, ben tenuto ed attrezzato, permanga anche per ciò che concerne la dotazione organica.