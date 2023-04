Criticità nelle carceri: l’intervento del Sappe e degli altri sindacati in consiglio regionale

PIEMONTE – Questo martedì mattina il sindacato Sappe (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria), insieme alle altre organizzazioni sindacali è intervenuto in consiglio regionale per affrontare e discutere le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria sul territorio della Regione Piemonte. Il sindacato si è in particolare concentrato sul reato di tortura, sulla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, sul rischio di introduzione di telefonini e materiale stupefacente, sulla carenza di personale, sulle aggressioni, sull’articolo 387 del Codice Penale (la cosiddetta colpa del custode), la sottoscrizione del protocollo operativo e la formazione degli agenti di polizia.