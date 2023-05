Elezioni Novi: domenica incontro con Andrea Delmastro (Fratelli d’Italia), a sostegno di Maria Rosa Porta

NOVI LIGURE – Nuovo appuntamento elettorale a Novi Ligure. Questa domenica 7 maggio l’esponente di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, incontrerà la cittadinanza. Il sottosegretario alla Giustizia arriverà in città per sostenere la candidatura a sindaco di Maria Rosa Porta, sostenuta dal partito di Giorgia Meloni e da Forza Italia. Appuntamento alle 18, nella sede del comitato elettorale di Maria Rosa Porta, in via Girardengo 57. All’incontro prenderà parte anche l’Onorevole, Enzo Amich, parlamentare della nostra provincia.