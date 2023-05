Slc Cgil Alessandria: Ivan Gaetani è il nuovo segretario provinciale

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La Slc Cgil Alessandria (Sindacato Lavoratori delle Comunicazioni) ha un nuovo segretario generale orovinciale: Ivan Gaetani (a sinistra nella foto). Ex operaio metalmeccanico, Gaetani ha militato per lungo tempo nel sindacato dei metalmeccanici della Cgil, la Fiom, prima come semplice delegato ed in seguito come funzionario provinciale per passare a ricoprire negli ultimi 5 anni il ruolo di segretario organizzativo della seconda Camera del Lavoro del Piemonte, quella di Alessandria, al fianco del Segretario Generale Franco Armosino.

Il nuovo Segretario provinciale è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea Generale Provinciale alla presenza di Elena Ferro (segretaria generale Slc Piemonte), Gianluca Carrega (dipartimento nazionale Industria Slc Cgil) e Franco Armosino (segretario generale Cgil Alessandria). Gaetani sostituisce Marco Sali (a destra nella foto) giunto allo scadere del mandato statutario. Al Segretario uscente va il ringraziamento della categoria e della Camera del Lavoro per il lavoro svolto in questi anni e i migliori auguri per gli impegni futuri.