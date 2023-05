Nuovo teatro di Alessandria con pannelli di alluminio che richiamano i colori del cielo: fine lavori tra tre anni

ALESSANDRIA – Entro il 31 marzo 2026 dovrà necessariamente terminare la prima consistente parte dei lavori di rifunzionalizzazione del nuovo Teatro Comunale di Alessandria. Lo ha sottolineato questa mattina il dirigente comunale del settore Lavori Pubblici, Antonio Zappa, durante l’ultima Commissione Cultura, convocata tre mesi dopo l’ultimo sopralluogo pubblico all’interno della struttura. Un progetto complessivo da 18 milioni di euro: 11 milioni arriveranno dal Pnrr, con tempistiche precise da rispettare. Entro il 30 luglio occorrerà approvare il verbale di gara ed entro il 30 settembre 2024 bisognerà completare almeno il 30% delle opere di questo primo lotto, il principale.

Il secondo lotto (da 1.8 milioni di euro), riguarderà la riqualificazione di alcune parti dell’edificio. Il terzo completerà l’efficientamento energetico della struttura e sarà finanziato con 1.75 milioni di euro provenienti dal Gestore Servizi Energetici. Il quarto lotto, pari a 3.7 milioni di euro, riguarderà gli allestimenti del teatro (la possibilità, ad esempio, di modificare la conformazione della platea della sala grande per renderla utilizzabile per diverse destinazioni) sarà realizzato dal gestore della struttura, in partenariato pubblico/privato col Comune.

In tutto l’amministrazione di Alessandria erogherà 2.2 milioni di euro: una cifra che, secondo l’architetto Zappa, potrebbe però diminuire a seconda delle economie dei singoli appalti. “Grazie ai tecnici che hanno lavorato con tempi molto limitati a questo grande passo” ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici Michelangelo Serra “questo è un ulteriore passo verso la rifunzionalizzazione energetica dell’involucro dell’edificio. Alla fine il teatro avrà meno costi di gestione e potrà restare più facilmente sul mercato. In precedenza, infatti, i costi anche solo per il riscaldamento sarebbero stati maggiori di quelli dell’intera stagione. Ad oggi la situazione decisamente triste con grosse problematiche strutturali, infiltrazioni d’acqua e abbandono. Sarà un edificio che dovrà tendere a consumare 0, con pannelli fotovoltaici sul tetto. Per esperienza personale, si potrebbe ottenere un risparmio fino al 90% dei costi di gestione, sarebbe un salto enorme, con un sistema integrato di pompe di calore, cappotti esterni e interni e l’efficientamento delle sorgenti luminose e dei serramenti. Sarà un edificio estremamente appetibile, competitivo con tutti gli altri edifici del Piemonte e non solo, un aspetto importante per la ricerca di un partner privato per la gestione”.

Nel corso della discussione in Commissione sono intervenuti Fabrizio Rossi Prodi e Simone Abbado, dello studio Rossi Prodi, scelto per la realizzazione del progetto. “Abbiamo voluto veicolare una immagine contemporanea del teatro su un doppio binario” ha sottolineato Rossi Prodi “la struttura stratificata è nella memoria della città, fa parte della storia consolidata di Alessandria. Per questo abbiamo optato per una soluzione intermedia. Manteniamo viva la memoria della struttura esistente ma con apparato immaginifico e contemporaneo. Sulla struttura saranno posti dei pannelli di alluminio che richiamano i colori del cielo”.

L’obiettivo finale sarà rendere la struttura aperta tutto l’anno, con un polo didattico con l’ingresso dal lato destro. Nella sala grande saranno tolti i balconcini laterali e ci saranno due file di gallerie. Nel complesso il Teatro potrà contare su 1100 posti a sedere. “Vogliamo riempirlo di contenuti, per tenerlo in vita sempre, con la rifunzionalizzazione delle sale più piccole e anche la sala grande diventerà multifunzionale, per accogliere anche concerti di vari tipi di musica, e convention, trasformandosi su un unico piano non in discesa. Al momento questa configurazione non è compatibile col budget ma vogliamo renderla fattibile in futuro. Risolveremo il problema dell’acustica, per adattarla a tutte le attività, con la platea che potrà essere rimodulabile con più configurazioni per alzare e abbassare ogni singola fila. Anche il controsoffitto sarà a geometria variabile, riconfigurabile per i vari tipi di musica e rappresentazione”.