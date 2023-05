“Pederasti reietti”. A Novi post omofobo sul profilo del segretario di Fratelli d’Italia: sollevato da ogni incarico

NOVI LIGURE – A poche ore dal voto scoppia a Novi Ligure una vera e propria bufera sul segretario di Fratelli d’Italia, Alessio Butti. Il portale di informazione online “Lo Spiffero”, infatti, ha riportato un commento omofobo postato da Butti sul suo profilo social: “Non sono minimamente sensibile alle menate lgbt (…). I pederasti possono sgranare rosari a raffica, ottenere valanghe di voti ma restano dei reietti, soggetti da cui girare alla larga per il loro stile di vita e per la loro intima malvagità di cui questo genere di persone sono capaci” le deprecabili e censurabili dichiarazioni riportate nel post “(…) vergogna perenne per chi li ha messi al mondo”.

La notizia ha subito valicato i confini della provincia ed è stata ripresa anche dal Senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto: “Mi aspetto che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Ministra delle pari opportunità, Eugenia Roccella, vogliano prendere le distanze dalle parole inaccettabili e indegne di un paese civile pronunciate da un dirigente del loro partito e auspicabilmente rimuoverlo senza ritardo dall’incarico direttivo che ricopre” ha scritto l’esponente del partito centrista.

Due ore fa Butti ha spiegato sui social la sua verità: “Disconosco un contenuto comparso su questa mia pagina, frutto di manomissione del mio profilo: io ho rispetto della comunità lgbt, tra cui molti miei amici e conoscenti. Naturalmente, chi diffonde il testo a mio nome amplifica affermazioni che depreco e che non rappresentano il mio pensiero. Appena rientrato in possesso del mio profilo, ho rimosso prontamente il commento ma non posso garantire che altri miei amici abbiano ricevuto messaggi di questo tenore”.

Un passo indietro che, però, non è basato. Poco fa, infatti, è arrivata una nota del presidente provinciale di Fratelli d’Italia Federico Riboldi e dell’Onorevole Enzo Amich: “A seguito delle dichiarazioni di un esponente del partito, emerse sugli organi di stampa, in attesa che lo stesso possa chiarire l’origine di tali irricevibili frasi, la segreteria provinciale di Fratelli d’Italia assume le distanze più marcate da tali contenuti che ledono i valori etici e statutari del partito. In un successivo post l’iscritto ha dichiarato la sua estraneità ai fatti. In attesa, ci auguriamo, che la stessa venga dimostrata, è stato sollevato da ogni incarico in seno al partito”.