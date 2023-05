“Vittoria a Novi conferma il buon trend del PD”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – “Voglio complimentarmi, prima di tutto, con Rocchino Muliere nuovo sindaco di Novi Ligure. Il suo impegno in questi mesi di campagna elettorale, insieme a quello del PD alessandrino, e la capacità di dialogo sono stati premiati dai cittadini. Da domani, insieme a tanti altri sindaci di centrosinistra, sarà chiamato ad amministrare la sua città: a lui , ai primi cittadini, ma anche ai consiglieri di maggioranza e opposizione, voglio ribadire che possono contare sull’appoggio e l’aiuto del Partito regionale” dichiara il Segretario Regionale del Partito Democratico, Domenico Rossi, al termine dello spoglio delle schede al secondo turno delle amministrative.

“La netta vittoria a Novi Ligure e il buon risultato di Minò a Pianezza – aggiunge Rossi – confermano il trend positivo per il PD almeno in Piemonte in questa tornata elettorale. Un risultato che acquista ancora maggiore valore nel contesto nazionale che vede un vantaggio netto del centro-destra. Da questi dati e dalla forza della comunità democratica, l’encomiabile lavoro dei candidati, dei volontari e degli iscritti, ripartiamo per affrontare le sfide del prossimo futuro e tornare a costruire un’alternativa anche per il Piemonte”.

“Manca un anno all’appuntamento con le elezioni regionali e i cittadini stanno mandando un chiaro segnale alla destra che malgoverna il Piemonte. Il Pd è pronto a costruire un’alleanza ampia e capace di proposte concrete per il territorio. Per questo, sabato scorso l’Assemblea Regionale del partito ha lanciato la Conferenza Programmatica: 8 incontri, uno per ogni provincia, che dovranno coinvolgere prima di tutto iscritti ed elettori, ma essere aperti ai cittadini, alle forze politiche, civiche e alle realtà associative. Ripartiamo dal confronto e dal dialogo” conclude Rossi.