FdI: Sindaco di Casale Riboldi e Capogruppo in Regione Bongioanni Vice Coordinatori regionali

CASALE MONFERRATO – Il capogruppo in Consiglio regionale del Piemonte Paolo Bongioanni e il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi sono stati nominati Vice-coordinatori regionali di Fratelli d’Italia per il Piemonte.

Andranno ad affiancare nel lavoro di organizzazione il Coordinatore regionale Fabrizio Comba, che spiega: «In un grande partito come Fratelli d’Italia, che oggi che sta dando dimostrazione di buon governo a livello nazionale, la logica è quella di strutturarsi che tende costantemente al meglio per raggiungere risultati sempre più importanti. Di qui la scelta di un rafforzamento ulteriore su base territoriale e di riconoscimento a persone come Paolo Bongioanni e Federico Riboldi che, nel loro impegno quotidiano e nelle rispettive sedi istituzionali, hanno ben dimostrato di essere un elemento fondante di radicamento e di proposta. Su di loro riponiamo grande fiducia e la responsabilità che ne deriva. Hanno le qualità per poter dare un ulteriore contributo di crescita e sviluppo del partito che, di conseguenza, è anche crescita delle logiche di territorio».

La doppia nomina punta all’ulteriore rafforzamento del partito sul territorio in vista delle prossime elezioni regionali di giugno 2024. «Il lavoro che sta compiendo il Governo Meloni – prosegue Comba – riceve grande riconoscimento. Fratelli d’Italia è un partito sempre più dinamico e veloce nei ragionamenti. Dice le cose e, a differenza di altri, le affronta il giorno stesso. In questa fase di crescita non potevamo quindi sederci ma dobbiamo investire nelle nostre migliori risorse. Serve una struttura sempre più forte e articolata: in Piemonte abbiamo in Federico Riboldi e Paolo Bongioanni i profili più efficaci affinché il coordinamento regionale possa esprimersi al meglio anche in prospettiva dei prossimi appuntamenti che ci vedranno attori principali della migliore politica. Oggi in Consiglio Regionale i numeri sono quelli di cinque anni fa. Con il lavoro di Federico e Paolo riusciremo ad arrivare alle prossime elezioni regionali pronti ad esprimere appieno la nostra capacità e qualità di proposta e buon governo».

Da Bongioanni e Riboldi il vivo ringraziamento per la stima e la fiducia al ministro Guido Crosetto, al responsabile organizzativo nazionale, onorevole Giovanni Donzelli, al sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove, al senatore questore del Senato Gaetano Nastri, e al coordinatore regionale Fabrizio Comba.

«Il loro è un attestato corale di stima che mi inorgoglisce, mi ripaga di tutte le fatiche fatte e mi stimola a dare il meglio», il commento di Paolo Bongioanni. «Anche in questo ruolo, così importante e strategico, a un anno da quello che si preannuncia come l’election day, fondamentale per il nostro Partito, metterò tutto l’impegno e la responsabilità possibili. E ovviamente come prima e più di prima sono a disposizione di tutti in qualunque momento. La necessità di lavorare insieme è obbligata, le partite si vincono solo in squadra, e insieme dovremo costruire il tessuto più forte possibile per riuscire a capitalizzare il risultato migliore. Con Federico Riboldi c’è una grande stima e un’assoluta sintonia: è un giovane di cui apprezzo molto la capacità e l’energia, e assieme a Fabrizio Comba lavoreremo con grande impegno. Per me, poi, è una responsabilità ancora più grande perché il mio territorio – la provincia di Cuneo – è quello che esprime il nostro Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ringrazio per questa speciale attestazione di stima. Buon lavoro a tutti e a prestissimo».

Per il sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi, che ha riconquistato una città per molti anni governata dalle sinistre, il nuovo incarico si aggiunge a quelli di Vice Responsabile nazionale Enti Locali per il partito e Presidente provinciale FdI per Alessandria: «È una nomina che si inserisce nel delicato percorso di riconferma del centrodestra alla guida della Regione Piemonte. Con Paolo e Fabrizio ci impegneremo al massimo affinché Fratelli d’Italia sia il tronco di una coalizione forte e coesa. Quando il centrodestra è unito e spende le migliori candidature è sempre vincente».