Occupazione ex Circoscrizione Nord, Abonante rassicura: “Non ritarderà il via ai lavori del campus universitario”

ALESSANDRIA – “Le due vicende non si intersecano in alcuna maniera”. Questa la rassicurazione del sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, rispetto a un ipotetico rischio di ritardi dei lavori del nuovo campus universitario, a causa della recente occupazione dell’ex circoscrizione Nord da parte del collettivo Non Una di Meno. “La partenza dei lavori del nuovo campus non sarà ritardata“ ha spiegato il primo cittadino in commissione consiliare “nel progetto, infatti, la palazzina occupata dal collettivo Non Una di Meno non ha alcun ruolo centrale nell’organizzazione degli spazi. Non vedo come la sua occupazione possa ritardare i lavori”.

“La vicenda va risolta fra il proprietario e le occupanti” ha spiegato il sindaco che, inoltre, ha rimarcato come il Comune di Alessandria si farà parte attiva per stimolare una risoluzione. “Siamo stati sollecitati dal Rettore dell’Università del Piemonte Orientale Avanzi e anche dalla Prefettura per cercare di trovare soluzione, nel massimo rispetto del contenuto delle attività portate avanti dal collettivo Non Una di Meno. Un rispetto emerso sia nelle parole del Rettore Avanzi che in quelle del Prefetto, Alessandra Vinciguerra, che ha auspicato continuità nelle attività del collettivo, unite però al diritto del proprietario di disporre dell’immobile. In questo senso la relazione sulla vicenda fatta dall’assessore Laguzzi nel consiglio comunale di martedì era stata corretta, garbata, profonda e precisa“ ha concluso Abonante.