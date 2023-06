Vigili del Fuoco: stop allo stato di agitazione. Sindacati: “Avviato un confronto costruttivo”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Questo lunedì si è svolto l’incontro della commissione paritetica a seguito della dichiarazione di stato di agitazione indetto dai sindacati dei Vigili del Fuoco Fp Cgil, Confsal, Uilpa e Conapo lo scorso 23 maggio. Il confronto era presieduto dal direttore regionale della Liguria Claudio Manzella, reggente anche del Piemonte, in rappresentanza del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

“Come rappresentanti sindacali dei Vigili del Fuoco del Comando di Alessandria abbiamo aperto questa vertenza sindacale a seguito della comprovata mancanza di fondi, o meglio delle esigue risorse finanziarie destinate al Comando, principalmente sul capitolo destinato all’acquisto di carburante e manutenzione degli automezzi e dispositivi di protezione individuale e di squadra (rilevatori di gas, autorespiratori, ecc), e le risorse per la manutenzione delle sedi di servizio” hanno sottolineato Vladimiro Alpa, Claudio Emanuelli, Luigi Foggia e Gianluca Biorcio.

“Durante l’incontro con il Presidente della commissione paritetica Manzella abbiamo ricordato che, prima di indire lo stato di agitazione abbiamo intrapreso un percorso sindacale atipico, cioè abbiamo incontrato il Prefetto di Alessandria per una mera opera di promozione dell’operato dei Vigili del Fuoco locali, partendo dalla considerazione che in questi ultimi anni ci siamo auto isolati, chiudendoci dentro una bolla, dentro la nostra sede, venendo così sempre più a mancare il confronto e la collaborazione con gli altri enti con cui quotidianamente collaboriamo per quanto di nostra competenza, durante le operazioni di soccorso tecnico urgente. Al Presidente della commissione paritetica abbiamo sottoposto la relazione tecnica fatta come parti sociali, costruita passo passo dopo l’incontro di gennaio con il Prefetto di Alessandria e la prima nota inviata dalla stessa Prefettura al Capo del Corpo per acquisire informazioni sulle assegnazioni di fondi e attrezzature al Comando di Alessandria. Relazione redatta facendo le debite richieste di accesso agli atti amministrativi del Comando, verificando i dati e i capitoli di spesa“.

“Nel raccogliere dati e informazioni non abbiamo potuto non approfondire anche le informazioni e la conoscenza sulle sedi di servizio, prestando particolare attenzione alle strutture non di proprietà e in carico ancora alla Provincia di Alessandria, vedi Novi Ligure, Ovada, Casale Monferrato oggi di proprietà del locale Comune. Pertanto abbiamo incontrato il Presidente della Provincia, unitamente ai Sindaci ove sono presenti le nostre cinque sedi permanenti dei Vigili del Fuoco, più la sede centrale, per comprendere come poter intervenire sulle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi non di proprietà e dove paghiamo un canone di locazione. Ponendo particolare attenzione alla sede di Ovada e alla sede di Novi Ligure dove le ultime informazioni utili per la realizzazione di una nuova struttura di servizio sono ferme al 2018″.

“In tutto questo contesto di dati e di capitoli di spesa abbiamo anche sollecitato tra gennaio e maggio il nostro locale Dirigente a un adeguamento energetico delle sei sedi di servizio, con la necessaria progettualità di un idoneo tecnico Energy Manager in carico alla DR per il Piemonte. La mancanza di risorse per la manutenzione delle sedi di servizio potrebbe anche inficiare il piano formativo, che finalmente dopo tanti anni di inattività, siamo riusciti a sbloccare (vedi l’inagibilità del castello di manovra della sede centrale/corso SAF basico in autunno). Avendo avuto la possibilità costruttiva di confrontarsi sia con il Presidente della commissione paritetica, garante della agibilità sindacale delle organizzazioni in questa importante fase di raffreddamento della procedura in atto, ma anche con il Direttore pro tempore per il Piemonte sarà nostra cura integrare la documentazione già agli atti con quella prodotta e fornita non solo alla Prefettura, al Presidente della Provincia e ai Sindaci ma anche attraverso i parlamentari eletti nel nostro collegio elettorale al Sottosegretario con delega ai Vigili del Fuoco Onorevole Emanuele Prisco”.

“Visto il positivo confronto costruttivo avviato in sede di commissione, viste le rassicurazioni ricevute anche sulle corrette relazioni sindacali in ambito locale, come organizzazioni sindacali, rappresentanti di categoria, abbiamo raffreddato e chiuso lo stato di agitazione avviato con la nota del 23 maggio. A breve attendiamo la convocazione del locale Dirigente, Mariano Guarnera, in merito alla riunione periodica ex art. 35 D.Lgs. 81/08, durante la quale il Medico incaricato-competente effettuerà, come da noi richiesto, un sopralluogo anche delle sedi distaccate del Comando di Alessandria, atto fondamentale per supportare le successive richieste di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario”.