Novi Ligure: presentata la nuova giunta guidata dal sindaco Rocchino Muliere

NOVI LIGURE – Questo martedì è stata presentata a Novi Ligure la nuova giunta comunale, guidata dal neo sindaco Rocchino Muliere che ha mantenuto le deleghe a Polizia Locale, Protezione Civile, Politiche della Salute, Politiche del Lavoro.

Il vicesindaco sarà Simone Tedeschi, con deleghe ai Lavori Pubblici, Viabilità, Servizi Cimiteriali, Commercio e Turismo, Comunicazione Istituzionale, Trattamenti Sanitari Obbligatori. Nato a Genova 43 anni fa, sposato con Carlotta, tre figli. Laureato in Filosofia con Dottorato di ricerca in Scienza Politica, socio fondatore delle Edizioni Epoké, docente di scuola superiore. Già Assessore dal 2009 al 2014 e dal 2014 al 2019 con deleghe rispettivamente alla Cultura e al Bilancio. Dal 2019 al 2022 capogruppo in Consiglio Comunale per i Democratici per Novi.

L’assessora al Bilancio sarà Carlotta Carraturo: per lei anche le deleghe a Provveditorato – Economato, Patrimonio, Servizi Informatici, Partecipazione e Trasparenza. Nata a Novi Ligure il 21.11.1982, sposata con Nicola. Laureata in Giurisprudenza all’Università di Genova. Avvocato dal 2011, esercita la professione in diversi studi genovesi. Dal 2017 dipendente del Comune di Carrega dove si occupa del settore finanziario, amministrativo e giuridico. Allenatrice di ginnastica presso Forza e Virtù.

Gian Filippo Casanova è stato indicato come nuovo assessore all’Urbanistica e Gestione Territorio, Ambiente, Sviluppo e Innovazione del Territorio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Personale. Nato a Novi Ligure il 23.10.1955, sposato con Maria Grazia, due figlie. Laureato in Giurisprudenza. Ha ricoperto ruoli manageriali in aziende della provincia, arrivando alla vicedirezione generale dopo aver ricoperto le posizioni di direttore personale e organizzazione, legale, commerciale e marketing.

Rachida Hasbane è la nuova assessora agli Affari Sociali, Politiche d’Inclusione, Pari Opportunità, Volontariato. Nata a Casablanca (Marocco) il 12.11.1966, sposata con Carlo, un figlio. Mediatrice culturale è stata impiegata presso lo Sportello Immigrati del Comune di Novi Ligure per 20 anni. Ha svolto la sua attività in collaborazione con diversi enti del territorio (Asl, istituti scolastici, associazioni di volontariato).

Stefano Moro, infine, sarà il nuovo assessore allo Sport e Promozione Sportiva, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione, Formazione Professionale, Cultura. Nato a Novi Ligure il 02.01.1982, sposato con Milena, un figlio. Atleta professionista nel volley all’età di 19 anni, ha giocato in squadre della massima serie. Terminata la carriera agonistica entra nel mondo delle assicurazioni, dove svolge ancora oggi la sua attività. Dal 2019 Presidente della Commissione Bilancio in Consiglio Comunale.