Morte Berlusconi, Buzzi Langhi (Forza Italia): “Restiamo uniti e compatti. Il 24 giugno banchetto per tesserarsi”

ALESSANDRIA – “Sto percependo la voglia e il desiderio di andare avanti”. Dopo la morte di Silvio Berlusconi (“una grande perdita, se n’è andato un uomo di grande successo in tanti campi“) il coordinatore e commissario di Forza Italia Alessandria, Davide Buzzi Langhi, ha rilanciato la volontà di tanti esponenti del partito azzurri nel continuare, anche a livello locale, a portare avanti i valori e i temi cari al fondatore: “Dai tanti messaggi, dalle telefonate e dalle prime riunioni ho percepito forte la voglia di andare avanti, ancora più determinati. Ora che è mancata la guida e l’ispiratore tutti si devono impegnare di più. Restiamo uniti e compatti al governo a Roma e in coalizione in tutte le altre città. Siamo compatti e andiamo d’accordo, questo è un dato importante”.

A livello locale, in particolare, sabato 24 giugno Forza Italia organizzerà un banchetto in piazza Marconi, dalle 9.30 alle 12.30: “Riapriremo i tesseramenti, vogliamo stare vicino alla gente e far avvicinare il più possibile le persone al nostro partito. Nel pomeriggio, poi, andrò a Novara per la grande convention regionale, alla presenza del coordinatore nazionale e vicepremier Tajani e dei ministri Zangrillo e Pichetto. Sarà un momento di confronto importante”.

Già il 19 giugno, ad Alessandria, si terrà la riunione di coordinamento provinciale, alla presenza del ministro e coordinatore regionale Zangrillo e del parlamentare Roberto Rosso, vice coordinatore di Forza Italia Piemonte.