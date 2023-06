Riccardo Molinari rieletto segretario della Lega Piemonte

ALESSANDRIA – Riccardo Molinari è stato riconfermato (era l’unico candidato) come segretario della Lega Piemonte. L’attuale capogruppo del Carroccio alla Camera dei Deputati ha ottenuto la nomina nel corso del congresso leghista svoltosi oggi a Chivasso. All’assemblea presente anche il segretario federale, vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Il leader leghista, in occasione delle Regionali 2024 che si terranno proprio Piemonte, ha confermato piena fiducia nella ricandidatura di Alberto Cirio di Forza Italia.

“Il gruppo regionale Lega Salvini Piemonte esprime le sue più vive congratulazioni a Riccardo Molinari per la sua riconferma a segretario nazionale del Piemonte. Una acclamazione unitaria e senza divisioni che conferma la totale fiducia in una guida che, insieme a quella del nostro leader Matteo Salvini, ha permesso alla Lega piemontese di raggiungere risultati mai tanto lusinghieri nella sua storia. Un partito che ha in sé una vocazione di buon governo, come dimostra il suo ruolo maggioritario nella guida della Regione, e che oggi si prepara a nuove sfide, a iniziare dalla tornata elettorale del prossimo anno. Un partito che ha scelto la città della Carta di Chivasso per il suo congresso regionale: un luogo simbolo per confermare la sua tradizione autonomista e federalista. Capisaldi di un pensiero politico che Riccardo Molinari ha posto al centro della sua azione di segretario regionale. E che saranno principi ispiratori nell’azione di governo che la Lega continuerà ad avere in Piemonte e nei tanti Comuni guidati dai suoi amministratori“, si legge in una nota del Carroccio.