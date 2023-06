In Piemonte il PD scende in piazza per tutelare la sanità pubblica

CASALE MONFERRARTO – La sezione piemontese del Partito Democratico ha lanciato per sabato 1° luglio una mobilitazione in tutta la regione per continuare a portare avanti la campagna a tutela della sanità pubblica e per dire stop alle liste d’attesa.

Il PD di Casale Monferrato organizzerà quindi un gazebo in piazza Mazzini, dalle 15.30 alle 18.30 nel quale sarà possibile firmare su modulo cartaceo oppure ricevere istruzioni per farlo in formato elettronico sul sito www.stoplisteattesa.it

Il PD di Acqui Terme sarà invece in in Corso Italia, angolo Via Garibaldi, venerdì 30 giugno dalle ore 9 alle 12.

“Più tempo passa, più la salute di tutte e tutti noi è a rischio. In Piemonte i tempi di attesa per visite ed esami sono troppo lunghi e spingono i cittadini verso la sanità privata. Ma solo pochi possono permetterselo. È un’ingiustizia a cui ci opponiamo con forza. La verità è che è in atto un vero e proprio attacco alla sanità pubblica che parte dal governo che investe sempre meno in sanità e arriva alla regione dove il saldo delle assunzioni è in negativo dal 2019. Facciamo sentire la nostra voce firmando la petizione con la quale chiediamo investimenti e assunzioni”.