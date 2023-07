Caso Cissaca: il consigliere valenzano Deangelis invoca chiarezza e invita tutti ad abbassare i toni

VALENZA – A distanza di pochi giorni dall’annuncio del consigliere regionale Ravetti e dalla presa di posizione del Partito Democratico di Valenza, cui è seguita una replica del sindaco Oddone, anche il consigliere comunale Alessandro Deangelis, dell’omonima lista civica, è intervenuto sulla vicenda Cissaca, invocando “chiarezza”.

“Benché nei confronti dell’amministrazione comunale – che due anni fa aveva convintamente avviato il percorso di associazione al Consorzio con apposita convenzione e quale capofila per i Comuni del territorio – io abbia mantenuto un approccio sempre propositivo e costruttivo, adesso chiedo al Sindaco di fare chiarezza in attesa di un responso ufficiale da parte dell’Assemblea dei Sindaci”.

“Se da un incontro di fine giugno è emerso in modo chiaro l’intento di Valenza di posticipare con una proroga, a quanto pare bocciata, il proprio ingresso nel Consorzio Intercomunale dei Servizi Socioassistenziali “desidero presentare in occasione del prossimo Consiglio Comunale (previsto per il 27 luglio) un’interrogazione al primo cittadino perché chiarisca se la posizione del Comune di Valenza sia ancora coerente con il percorso istituzionale e con le deliberazioni fin qui votate in Consiglio Comunale, spiegando le ragioni che hanno portato a richiedere una dilazione dei tempi di ingresso nel Cissaca e quando potrà riprendere l’iter istituzionale per garantire alle famiglie e ai cittadini una gestione dei servizi sociali e assistenziali quanto più stabile, efficace ed efficiente, a garanzia delle fasce più deboli della nostra Comunità”.

“Chiedo al sindaco di andare avanti, attenendosi alle decisioni assunte sul tema in Consiglio Comunale e di agire a nome dell’intera comunità di Valenza, essendo lui stesso rappresentante di tutta la città” ha aggiunto l’esponente della lista civica “allo stesso tempo, mi rivolgo a quei consiglieri di cui Oddone parla e che lo hanno ‘derubricato’ a loro portavoce per sapere quali intenzioni abbiano e se siano consapevoli del fatto che l’approdo al Cissaca non risponda solo a ‘mere esigenze organizzative’, bensì a specifiche indicazioni previste dalla Regione Piemonte con appositi atti ufficiali (già nel 2016) dai quali emerge l’assegnazione del Distretto Socio Sanitario Alessandria-Valenza al Cissaca”.

“Invito infine la maggioranza e i colleghi del Partito Democratico ad abbassare i toni, perché da una lato si torni ad un confronto sul futuro dei servizi socio assistenziali con la massima serietà e con la piena responsabilità che attiene al nostro ruolo di amministratori, mentre dall’altro si presti fede agli impegni presi nell’interesse delle famiglie, così come delle persone in difficoltà, delle persone con disabilità e dei giovani”.