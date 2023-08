Grazie ai fondi Pnrr nuove palestre per le scuole superiori di Novi, Tortona, Acqui e Ovada

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – La Provincia di Alessandria ha avuto accesso alle risorse del PNRR per la realizzazione di svariati interventi di edilizia scolastica. Come già noto, infatti, numerosi istituti di scuola superiore sono stati beneficiari di risorse per oltre 16 milioni di euro per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio, adeguamento/miglioramento antisismico e messa in sicurezza di strutture esistenti.

Oltre a tali interventi, la Provincia di Alessandria a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 320/2022, è risultata beneficiaria di ulteriori finanziamenti per oltre 6,7 milioni di euro per la realizzazione di 4 nuove costruzioni o ampliamenti delle palestre degli Istituti superiori nei Comuni di Acqui Terme, Novi Ligure, Ovada e Tortona. Nel mese di luglio l’Ufficio Tecnico Edilizia della Provincia, che sta coordinando tutte le progettazioni, si è attivato per avere accesso al Fondo Opere Indifferibili, il Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze per fronteggiare l’eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici che rende difficoltoso l’avvio delle gare per nuove opere. Gli esiti della procedura sono stati resi noti con Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 187 dell’11.08.2023: alla Provincia sono stati riconosciute risorse per ulteriori € 1,6 milioni complessivi a valere sulle quattro nuove palestre, i cui importi da ultimo sono così quantificati:

Nuova palestra dell’Istituto superiore “Barletti” di Ovada (AL) – Polo scolastico di Ovada – a servizio delle sezioni tecniche e commerciali (€ 1.816.074);

Realizzazione della nuova palestra dell’edificio scolastico superiore Marconi di Tortona mediante ampliamento e recupero delle strutture scolastiche esistenti (€ 2.438.000);

Nuova palestra a servizio delle sezioni distaccate “A. Doria” e “G. Boccardo” degli istituti scolastici superiori “E. Amaldi” e “G. Ciampini” di Novi Ligure (€ 1.433.480)

Nuova palestra a servizio dell’Istituto Superiore “G. Parodi” di Acqui Terme (€ 2.658.192,80)

Nei prossimi giorni la Provincia di Alessandria pubblicherà i bandi per gli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione delle nuove palestre che dovranno essere aggiudicati entro i brevissimi termini imposti dal PNRR – 15 settembre – e consentire così l’avvio dei lavori entro il prossimo novembre.

”Ringrazio il Governo ed in particolare il Ministro dell’Economia e delle Finanze” ha sottolineato il Presidente Enrico Bussalino “per aver concesso l’ulteriore contributo di 1,6 milioni di euro , fondamentale per calmierare l’aumento dei costi delle materie prime che avrebbe reso difficoltoso l’avvio delle gare per le nuove opere PNRR e ringrazio la dirigente del settore Patrimonio Istruzione Viabilità e Trasporti, Arch. Roberta Bocchino, la dott.ssa Francesca Roggero e tutti i dipendenti della Direzione per l’ingente lavoro svolto al fine di garantire l’attuazione degli investimenti come da cronoprogramma stabilito”.

“‘Mi unisco con riconoscenza ai ringraziamenti del Presidente Bussalino” ha aggiunto la consigliera delegata all’Edilizia scolastica Anna Sgheiz “l’attenzione del Governo centrale e degli uffici provinciali per le opere scolastiche della nostra Provincia è preziosa per fare in modo che i lavori procedano secondo le tempistiche seguite”.