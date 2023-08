Stop auto inquinanti, assessore Serra: “Temo per chi è in difficoltà economiche. Trasporto pubblico sia efficiente”

ALESSANDRIA – “Mentre la Regione di fatto costringe alla rottamazione quasi un auto su due, non eroga adeguati incentivi per la sostituzione dell’auto privata ma soprattutto costringe i Comuni a tagliare il servizio di trasporto pubblico, non adeguando i trasferimenti all’inflazione“. Dopo il sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, anche l’assessore alla Mobilità, Michelangelo Serra, ha commentato l’introduzione del divieto di circolazione dal 15 settembre in città e nei sobborghi di Alessandria (oltre che in tutti gli altri centri zona della provincia, ndr) dei veicoli diesel fino a euro 5, a benzina fino a euro 2 e a gpl/metano euro 1.

“A mio parere” ha continuato l’esponente della Giunta Abonante “la soluzione deve essere multilivello e deve affrontare il problema dell’inquinamento su tutte le sorgenti. Se si vuole disincentivare l’uso dell’auto privata bisogna creare un sistema di trasporto pubblico efficiente e capillare sui modelli europei. Bisogna incentivare l’efficientamento energetico degli edifici e degli impianti industriali. Bisogna spostare la logistica su ferro e non su gomma. Non si può incentivare l’uso delle stufe a pellet da una parte e proibirlo via ordinanza dall’altra. Temo che tutto questo si tradurrà in una lotta contro la parte di popolazione meno abbiente che avrà sempre più difficoltà a spostarsi anche solo per lavorare”.

“Ritengo sia difficile quantificare che effetto questa ordinanza potrà avere sulla qualità dell’aria. Senz’altro è un problema enorme e preoccupante, con stime di mortalità nell’ordine delle decine di migliaia di persone l’anno nella Pianura Padana” ha concluso Serra.

Si possono trovare tutti i dettagli su queste nuove regole sul sito del Comune di Alessandria.