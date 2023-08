Antinucci attacca giunta Piemonte su stop diesel fino a euro 5: “Gruppo di incapaci”

ALESSANDRIA – È violentissimo l’attacco di Rapisardo Antinucci, segretario Pd di Alessandria, nei confronti della giunta regionale. Il politico attacca la decisione in merito al parco mezzi inquinanti definendo l’esecutivo piemontese “un gruppo di incapaci fuori dal mondo reale potevano concepire”. Antinucci rileva che mentre la vita costa sempre di più e le famiglie fanno fatica “la nostra disastrata giunta regionale del Piemonte partorisce una idea geniale: prende una direttiva europea che impone il blocco del traffico nei centri città alle auto fino ad euro 5, che dovrebbe entrare in vigore tra 2 anni, e lo anticipa al prossimo 15 settembre. Cioè i cittadini, secondo i nostri brillanti vertici regionali, dovrebbero in una ventina di giorni, cambiare auto. Svendere le loro vecchie auto e comprare le nuove euro 6 per poter andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola, recarsi negli uffici o nei presidi sanitari per le incombenze che la vita ci presenta”.

Una follia che solo un gruppo di incapaci fuori dal mondo reale potevano concepire con in più “il lato comico perché hanno annunciato che finanzieranno massicciamente il trasporto pubblico.

Quella cosa abbandonata e distrutta da 4 anni dalla giunta Cirio”.