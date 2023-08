Stop diesel euro 5 in Piemonte, Ministero Trasporti: “Ministro Salvini il primo a sollevare il problema”

PIEMONTE – Come ha riportato l’agenzia Adnkronos fonti del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture hanno ricordato in una nota (dopo la conferma del Ministero dell’Ambiente e dello Sicurezza Energetica) che il Ministro Matteo Salvini è stato “il primo a sollevare il problema” dello stop ai veicoli euro 5 in Piemonte, “dopo essersi confrontato con amministratori locali e colleghi di Governo”.

”L’obiettivo è scongiurare un provvedimento ritenuto l’ennesima forzatura europea a proposito di soluzioni green, una scelta che non migliorerà l’ambiente ma causerà grossi problemi a centinaia di migliaia di famiglie e lavoratori’‘, sottolineano le fonti. “Il Governo è impegnato a scongiurare lo stop al divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 5 in Piemonte dal prossimo 15 settembre”.