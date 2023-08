Consegnate a Torino le 11 mila firme per una legge sul fine vita: presente anche l’assessore alessandrino Laguzzi

ALESSANDRIA – C’era anche l’assessore alle Politiche Sociali di Alessandria, Giorgio Laguzzi, questa mattina a Torino per la consegna ufficiale delle 11.428 firme raccolte in questi mesi dall’associazione Luca Coscioni per la proposta di legge “Liberi Tutti” al Consiglio Regionale, un provvedimento che regolamenterebbe i tempi di attesa e le modalità dell’aiuto medico sul fine vita.

Circa 600 i Comuni piemontesi coinvolti nella raccolta delle firme, avvenuta nei mesi scorsi. Presenti oggi a Torino anche il tesoriere dell’associazione Coscioni, Marco Cappato, e Sonia Fogagnolo, coordinatrice della Cellula Coscioni Alessandria.