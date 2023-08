Stop diesel euro 5, Salvini: “Martedì approfondimenti tecnici per evitare di danneggiare famiglie e lavoratori”

PIEMONTE – Anche il tema dello stop ai veicoli diesel euro 5 in Piemonte dal 15 settembre è stato al centro del Consiglio dei Ministri di questo lunedì. L’agenzia Adnkronos ha sottolineato che martedì ci sarà una riunione tecnica con i ministri Raffele Fitto e Gilberto Pichetto Fratin, rispettivamente titolari delle deleghe agli Affari Europei e all’Ambiente. Il provvedimento anche oggi è stato criticato dal ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini. L’obiettivo del Governo, scrive Adnkronos, sarebbe quello di bloccare o posticipare l’entrata in vigore del provvedimento. Lo stesso Salvini ha sottolineato che “già martedì ci saranno approfondimenti tecnici per evitare, di danneggiare centinaia di migliaia di famiglie e lavoratori”.

Nel frattempo questo mercoledì l’assessore regionale Andrea Tronzano incontrerà le associazioni di categoria di artigiani e industriali per un confronto sugli incentivi che la Regione sta mettendo a punto per la sostituzione del veicolo. Già la scorsa settimana, infatti, il Governatore del Piemonte Alberto Cirio aveva annunciato “un piano di azioni per aiutare i cittadini ad affrontare le conseguenze della normativa europea”.