Stop diesel euro 5, Antinucci (Pd): “Tutto tace, tranne la confusione. Chi governa in Regione è irresponsabile”

ALESSANDRIA – “Tutto tace, tranne la confusione”. Comincia così la riflessione del segretario del Partito Democratico di Alessandria, Rapisardo Antinucci, rispetto allo stop dei veicoli euro 5 in Piemonte a partire dal 15 settembre.

“Una disposizione europea stabilisce tra due anni il blocco delle auto fino ad euro 5 diesel ed euro 2 a benzina. La Regione Piemonte, con una decisione irresponsabile, anticipa il blocco al 15 settembre prossimo. Solo ad Alessandria, questo significa il blocco tra pochi giorni di circa 25 mila auto. 25 mila persone che per muoversi per lavoro, accompagnare i figli a scuola o svolgere le banali commissioni quotidiane, hanno di fronte scelte di estremo sacrificio: comprarsi un auto nuova, con la loro praticamente senza valore, girare con inesistenti mezzi pubblici, tagliati da anni dalla stessa Regione, o installare sulla loro auto una fantomatica scatola nera, che consentirebbe di fare circa 9mila km annui. Qualsiasi persona di comune buon senso sposterebbe il provvedimento di due anni, come stabilito dall’Europa. Tutti, tranne questi irresponsabili che governano la regione Piemonte”.