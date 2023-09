Diesel euro 5, M5S: “Rinvio del blocco grazie al Superbonus, ora il centrodestra ammira il Governo Conte?”

PIEMONTE – “Ora il Governo Meloni ripristini il Superbonus”. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle Piemonte ha commentato così il rinvio del blocco ai diesel euro 5 nella nostra regione, deciso giovedì dal Consiglio dei Ministri. “Adesso anche il centrodestra lo conferma: il Superbonus 110% ha avuto un ruolo fondamentale nella riduzione dell’inquinamento. La misura, voluta dal Governo Conte e osteggiata in tutti i modi da Meloni, ha già dato risultati concreti sul fronte della riduzione delle emissioni, a beneficio dell’ambiente e della salute dei cittadini” hanno rimarcato i consiglieri pentastellati Sarah Disabato, Sean Sacco e Ivano Martinetti.

“Lo ha affermato lo stesso assessore Marnati, inserendo il Superbonus fra le misure che giustificano il posticipo del blocco ai veicoli diesel Euro 5. Ma il centrodestra non può solo vivere di rendita. Ci batteremo in Consiglio regionale affinché vengano prese misure strutturali per ridurre l’inquinamento, un problema che costa la vita a migliaia di persone ogni anno”.

“Il Movimento 5 Stelle le sue proposte le ha già fatte. Dagli incentivi per sostituire le vecchie auto, tenendo in considerazione il reddito dei beneficiari, al sostegno ai maggiori investimenti sul trasporto pubblico (che il Centrodestra continua a penalizzare), fino alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, che porterebbero a una maggiore convenienza all’elettrificazione dei consumi domestici e industriali. A questo punto cosa dovrebbe fare il Governo Meloni? Ripristinare il Superbonus. Ma a volte l’orgoglio e le logiche di partito sono più importanti del benessere dei cittadini”.