Novipiù Monferrato Basket cade di misura contro Chieri: rossoblu sconfitti in volata

CASALE – Sconfitta immeritata per Novipiù Monferrato Basket nell’ultimo turno dell’andata del girone salvezza in A2. I rossoblu di coach Comazzi hanno infatti perso in volata 67-72 contro Caffè Mokambo Chieti, al termine di una gara sempre sul filo dell’equilibrio. Quattro i giocatori monferrini in doppia cifra: Justice a 22, capitan Martinoni a 13 (con 9 rimbalzi), Leggio a 12 e Sarto a 11. Decisiva la tripla di Spizzichini. Sabato prossimo si torna al PalaEnergica Paolo Ferraris per la sfida contro la Staff Mantova, la prima del girone di ritorno.

“Bisogna fare i complimenti a Chieti per questa vittoria meritata” ha detto coach Stefano Comazzi “noi abbiamo giocato una partita insufficiente per vincere una partita in casa contro una squadra solida brava a rispondere sempre ai nostri momenti positivi. Non siamo mai riusciti a staccarli. Hanno sempre fatto dei canestri importanti, a volte anche molto difficili, come quello di Jackson e di Spizzichini dall’angolo che ha deciso la partita. Non dovevamo pensare di esser dei fenomeni dopo la vittoria di San Severo non dobbiamo neanche deprimerci adesso. È stata una partita dai due volti. Sicuramente abbiamo fatto meglio nel secondo tempo ma le percentuali odierne sono state troppo basse”.

La cronaca della partita tratta dal sito di Monferrato Basket

Il primo possesso è di Chieti, canestro di Spizzichini. Un po’ a rilento la Novipiù. Di Capitan Martinoni i primi punti di giornata che inizia a prenderci gusto mettendosi in proprio. Carver trova il pari sul 6-6. Bella sfida Thoune-Martinoni con quest’ultimo in versione supersize nella prima frazione. Jackson fa vedere tutto il so talento: 5 punti consecutivi. Martinoni e Leggio chiudono i conti sul 19-21. Un fallo di Ancellotti porta Leggio subito in lunetta 21-21. Jackson sempre da tre rimette la freccia. I centimetri di Ancellotti si fanno sentire. Due triple di Justice e Sarto obbligano Chieti al timeout. Mastellari risponde pan per focaccia. Si va negli spogliatoi 32-38. È una Novipiù più sul pezzo quella che rientra in campo. La tripla di Sarto con fallo aggiuntivo regala il primo vantaggio rossoblu sul 39-38. Carver con un piazzato, un po’ di confusione in qualche possesso. Fallo tecnico fischiato a Jackson che si fa perdonare subito riportando i suoi avanti. Altra tripla di Sarto, Ancellotti va in lunetta per un antisportivo fischiato a Sarto. Justice e Leggio trovan due siluri da fuori che sembrano spezzare l’equilibrio. Chieti non molla la presa. Serpilli c’è e la schiacciata di Ancellotti vale il 52-52 con cui si va all’ultimo quarto. Jackson non ha intenzione di smettere di segnare. E Justice? Due triple delle sue che fanno schizzare il PalaEnergica Paolo Ferraris. Il quarto fallo di Spizzichini potrebbe essere un bel segnale. Invece la Mokambo non molla. Serpilli firma il +1 a metà quarto. Justice è davvero on fire: altra tripla: 64-62. Due azioni positive per gli avversari costringono coach Comazzi al time out. Si entra nell’ultimo minuto 65-67. Poi Spizzichini, con una tripla devastante mette nel ghiaccio una partita fino a quel momento dall’esito assolutamente incerto. Gli ultimi scampoli sono tutti spezzettati dalle interruzioni. Anche la differenza canestri può rivelarsi determinante in questa stagione. Il match si chiude a 67-72 con top scorer Justice con 22 punti.

Novipiù Monferrato Basket – Caffè Mokambo Chieti 67- 72 (19-21, 13-17, 20-14, 15-20)

Novipiù Monferrato Basket: Alvise Sarto 11 (0/0, 3/8), Quinn Ellis 2 (1/6, 0/0), Aaron Carver 7 (3/7, 0/0), Lorenzo Mele N.E. (0/0, 0/0), Luca Valentini 0 (0/0, 0/1), Matteo Formenti 0 (0/1, 0/2), Niccolò Martinoni (C) 13 (4/10, 1/2), Matteo Ghirlanda N.E. (0/0, 0/0), Karl Marcus Poom N.E. (0/0, 0/0), Gianmarco Leggio 12 (3/6, 1/5), Kodi Justice 22 (2/5, 5/23)

Caffè Mokambo Chieti: Mastellari Martino 10 (1/5, 2/3), Reale Thomas 0 (0/0, 0/2), Picchierri Matteo N.E. (0/0, 0/0), Thioune Elhadji 5 (2/4, 0/0), Jackson Darryl 21 (6/9, 2/4), Spizzichini Gabriele 9 (2/4, 1/3), Serpilli Michele 14 (3/5, 2/3), Roderick Jr Terrence 2 (1/5, 0/3), Fabbo Riccardo N.E. (0/0, 0/0), Ancellotti Andrea 11 (5/9, 0/0)

Foto: Dalla Zuanna