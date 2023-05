Bertram Derthona cede a Trento in gara 3: serie playoff riaperta. Domenica nuovo match ball per i leoni

TRENTO – Al termine di una gara molto equilibrata sfuma per Bertram Derthona la possibilità di staccare subito il pass per il secondo turno dei playoff della serie A di basket. I leoni infatti, hanno perso in gara 3 in trasferta contro Dolomiti Energia Trentino. 79-76 il risultato finale alla BLM Group Arena di Trento. Domenica, quindi, i ragazzi di coach Ramondino torneranno sul parquet degli avversari per gara 4, decisi a sfruttare la seconda opportunità per chiudere i giochi. In vantaggio di 11 punti all’intervallo, Derthona ha subito la rimonta dei padroni di casa nel terzo quarto e, nell’ultimo periodo, ha dovuto cedere in volata. Illusoria la tripla del -1 di Macura a tre secondi dalla fine: la freddezza Lockett ai liberi è stata decisiva.

Quattro i giocatori bianconeri in doppia cifra: Harper, Christon, Macura e Radosevic. In una sfida così equilibrata purtroppo sono stati i dettagli a fare la differenza e la squadra di coach Ramondino, purtroppo, ha pagato cari sette errori ai tiri liberi.

Foto Ufficio Stampa Derthona Basket