Bertram Derthona: è fatta per l’ex guardia di Sassari Chris Dowe

TORTONA – Bertram Derthona ha ufficializzato l’accordo con Chris Dowe, combo guard classe 1991 che nella stagione appena conclusa ha indossato la canotta della Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Nato a Louisville (Kentucky) il 26 agosto 1991, Dowe muove i primi passi nell’High School a Louisville, diventando successivamente uno dei giocatori più apprezzati del College di Bellarmine, Università privata del Kentucky di NCAA II. Nella sua esperienza universitaria diventa il quinto migliore realizzatore di tutti i tempi dell’ateneo (quasi 2000 punti segnati) e il secondo in assoluto per gare giocate. Si trasferisce poi al Sampaense, in Portogallo, nel 2013/14: si impone sin da subito come un riferimento offensivo della squadra, chiudendo la stagione a oltre 20 punti di media. Nei due anni successivi gioca in Francia in Pro B: prima ad Aix-Marienne e poi, successivamente, a Hyères-Toulon, con cui conquista la promozione in Pro A. Nel 2016/17 sceglie il Circus Brussels per il prosieguo della sua carriera: raggiunge la finale del campionato, persa contro Ostenda, e segna oltre 13 punti di media. Nell’annata seguente fa ritorno in Francia, al Pau-Lacq Orthez, con cui raggiunge i playoff.

Dowe si trasferisce poi in Israele, all’Iron Nes Ziona, e successivamente (2019/20) in Polonia, all’Anwil Wlockawek, con cui conquista la Supercoppa polacca e la Coppa di Lega. Nel 2020/21 fa parte del roster del Maccabi Haifa, con cui fa registrare numeri di grande rilevanza (16.9 punti, 5.8 rimbalzi e 4.4 assist di media in stagione). La crescita di livello delle sue prestazioni lo portano alla firma con il Prometey, in Ucraina, con cui disputa una grande stagione sia in campionato che in BCL. Lo scoppio del conflitto russo-ucraino lo costringe a cambiare squadra a stagione in corso: Chris è protagonista (12.5 punti e 4.8 rimbalzi) con il Brose Bamberg. In Germania, contribuisce al raggiungimento dei playoff della squadra, terminati con l’eliminazione per mano dell’Alba Berlino poi campione.

Nel 2022/23 si trasferisce in Italia, alla Dinamo Banco di Sardegna Sassari, con cui disputa sia il campionato che la Basketball Champions League. Dowe, protagonista di una stagione in crescendo, è tra i principali artefici dei risultati ottenuti dalla squadra sarda sul suolo nazionale (4° posto al termine della regular season, semifinale playoff Scudetto). Con la Dinamo segna 445 punti nelle 33 gare disputate tra tutte le competizioni in Italia. Ora arriva alla Bertram Derthona per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

“Conclusa da pochi giorni la nostra stagione sul campo, siamo riusciti a concretizzare un importante ingaggio per avviare la programmazione della prossima. Potere inserire un giocatore di esperienza come Chris Dowe è fondamentale nell’ottica del doppio impegno, Campionato e BCL, che andremo ad affrontare – il commento di Marco Ramondino, capo allenatore di Bertram Derthona -. Si tratta di un giocatore in grado di prendere dei vantaggi per se stesso e i compagni, che gioca con coraggio e fisicità e che ha dimostrato di potere avere impatto sui due lati del campo. Chris è un pezzo del puzzle che dobbiamo essere bravi a mettere insieme, cercando atleti e persone che si integrino tra loro e nella nostra realtà, al fine di costruire un’identità forte che ci permetta di consolidarci ad alto livello nella nostra Lega”.