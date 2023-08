Il 9 settembre a Casale il primo Memorial Paolo Filippi: Bertram Derthona sfiderà Dolomiti Energia Trentino

CASALE MONFERRATO – La prima occasione di vedere in provincia la nuova Bertram Derthona, in una giornata dedicata a un indimenticato politico e grande appassionato di basket. Sabato 9 settembre si terrà a Casale il primo Memorial Paolo Filippi, un match organizzato per ricordare l’ex presidente della Provincia di Alessandria, mancato nel 2021 ad appena 58 anni.

La squadra di coach Marco Ramondino sfiderà la Dolomiti Energia Trentino al Pala Energica Paolo Ferraris. Palla a due alle 20.

Ad organizzare questa iniziativa l’associazione Paolo Filippi, l’associazione Idea Onlus di Alessandria e l’associazione Dream Angels. Lunedì prossimo saranno svelati ulteriori dettagli.