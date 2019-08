CASALE – Primo giorno di gare al Natal Palli di Casale, in occasione della 43^ edizione del Torneo Internazionale Umberto Caligaris, dedicato alla categoria Allievi. A inaugurare la manifestazione, venerdì mattina, è stato il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, che ha dato il calcio d’inizio insieme al presidente Vitas, Claudio Ghidini e, in rappresentanza dell’Asd Caligaris, Fabrizio Mandracchia. L’intero ricavato di queste giornate sarà devoluto all’associazione Vitas.

Nella prima sfida del girone A, tra Alessandria e Pro Vercelli, poche emozioni e solo un goal del numero 10 grigio, Mainetti, sblocca il tabellino. Nel secondo match, Cremonese implacabile contro i bianchi della Pro: i lombardi calano il poker andando in vantaggio con Arpini, all’undicesimo minuto, occasione per Imprezzabile, ma Rocchetta sigla il raddoppio al 24’. Sarà poi la maglia numero 11, Imprezzabile, a fare il terzo goal della Cremonese. Iavarone, dribbla il portiere dei vercellesi Bellessolo e insacca. Pro Vercelli fuori dai giochi. La Cremonese, sullo sprint della partita precedente, trova l’immediato vantaggio con Roncalli, nel match contro l’Alessandria. Il compagno di squadra, Quarena, prova a imitare CR7, ma il tiro al volo è alto sopra la porta di Dyzeni. Pareggio di Emmanuello, maglia 9 dei grigi. Clamoroso palo di Rocchetta per i grigio rossi. L’Alessandria è pimpante e vuole il vantaggio. Si chiude in parità e l’accesso alle semifinali è dei ragazzi di mister Temelin, forti della sonante vittoria contro la Pro.

Alle 15, al via il girone B. In campo Virtus Entella e Torino. Liguri vistosamente più rapidi e spostati verso l’attacco, con molteplici occasioni da goal, che però non sorprendono il bravo portiere granata. Il Toro è sempre più passivo e si chiude, però, a reti inviolate il primo tempo. Nella ripresa, altra opportunità per i bianco azzurri, che sprecano ancora una volta. Il vantaggio dei granata, che chiude la gara, arriva con la rete del numero 8, Milazzo. I liguri cercano l’immediato riscatto contro il Chievo Verona. Partita tattica. Costa, maglia numero 9 dell’Entella, indovina il tiro da fuori area e beffa il portiere veneto Boseggia. Mazzi, pochi minuti dopo, è vicino al pareggio gialloblu. La partita si chiude con la vittoria dei liguri. Nell’ultima sfida di questo bollente venerdì di agosto, vantaggio Chievo Verona, con un bel goal del numero 20, Burgisi. Il Torino prova a ribaltare il risultato ma la difesa gialloblu è solidissima. Si riprende. A cinque minuti esatti dall’avvio, il direttore di gara fischia un penalty per il Chievo. Raddoppio dei veneti grazie alla rete dal dischetto di Amato. Nervosismo in campo, ed espulsione del numero 2 granata, Spadafora. Occasione Chievo, per un terzo goal, con i gialloblu che sfruttano subito la superiorità numerica. I granata rimangono pericolosi con i colpi di testa vicino alla porta generati da punizione e a due minuti dal temine della gara accorciano lo score con la rete su rigore di Gerarca, maglia numero 9. Il Chievo Verona esce vincitore e va in semifinale. Toro ed Entella out.

Sabato tempo per i gironi C e D. Alle 9.30, esordio dei nerostellati contro il Monza. Nel pomeriggio, dalle 15, big match tra Lechia Zielona Gora e Juventus.