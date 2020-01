ALESSANDRIA – Ora è anche ufficiale. Angelo Gregucci è il nuovo allenatore dell’Alessandria Calcio. “Il suo profondo legame coi Grigi e la sua lunga esperienza ci guideranno verso traguardi importanti” si legge sul sito ufficiale dei grigi. Gregucci ha firmato un contratto di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2021.

Il tecnico torna quindi sulla panchina mandrogna dopo l’esperienza del campionato 2015/2016 quando subentrò a mister Scienza e condusse la squadra alla semifinale di Tim Cup contro il Milan. In campionato i grigi si qualificarono ai playoff per poi essere però eliminati al primo turno dal Foggia.

Dopo l’esperienza in grigio Gregucci ha lavorato nello staff di Roberto Mancini all’Inter, allo Zenit San Pietroburgo e in Nazionale. La scorsa stagione ha guidato la Salernitana in serie B per 20 giornate, per poi essere esonerato a una giornata dalla fine della stagione regolare.

Nella foto, di archivio, l’arrivo di Gregucci nel settembre del 2015.