Alessandria-Padova: qui si scrive la storia. Dalle 17 lo speciale su Radio Gold Tv

ALESSANDRIA – L'attesa, finalmente, è finita. Alle 18 scatterà la finale di ritorno dei playoff di Serie C fra Alessandria e Padova. Lo 0-0 dell'andata rende la gara del "Moccagatta" più aperta che mai, in particolare per il regolamento che non prevede vantaggi per chi gioca in trasferta: conquisterà la promozione la squadra in grado di fare più gol, coi tempi supplementari e i calci di rigore qualora dovesse perdurare la parità.

A sfidarsi saranno le due seconde dei gironi A e B, alla caccia di quel salto di categoria che entrambe hanno accarezzato durante una stagione regolare altalenante. “Saranno 90 minuti di cuore e cervello” ha detto lunedì mister Longo. Ieri anche il suo collega biancoscudato, Andrea Mandorlini, ha fatto il punto sull’incontro: “Alessandria e Padova sono due squadre importanti, che ora si trovano a giocare la partita decisiva. I ragazzi sono carichi: siamo pronti per quest’ultimo sforzo, una partita che entrambe le squadre devono assolutamente vincere, perché non c’è una seconda chance. Credo che sarà una gara lunga. Dovremo cercare di essere equilibrati dal punto di vista tattico, tecnico e anche nervoso. Nel corso della stagione quando tutto questo è avvenuto abbiamo disputato grandi partite. Per questo motivo il recupero di Ronaldo, Chiricò, Saber e Vasic, ai quali si aggiunge anche il rientro di Gasbarro, è fondamentale: hanno giocato un campionato incredibile, ci daranno modo di pensare ad altre cose, apportando personalità, equilibrio tecnico e tattico. Si affrontano le due squadre migliori e una delle due andrà in un’altra categoria. Molto dipende da noi: abbiamo fatto una bellissima corsa e ora siamo al rettilineo finale” ha concluso il tecnico veneto.

Sul fronte grigio, dopo Cammaroto e Rantier, oggi abbiamo intervistato anche il doppio ex Giuseppe Pillon su questa sfida.