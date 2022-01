Dare continuità alla vittoria con il Benevento: Alessandria, contro il Vicenza servono altri tre punti

ALESSANDRIA – Dare continuità. Ai risultati – certo – ma soprattutto alle prestazioni. Perché la vittoria ottenuta con il gioco contro il Benevento sarebbe comunque inutile senza un risultato positivo questa domenica in trasferta contro il Vicenza. Squadra che si è profondamente rinforzata in questo mercato e, nonostante l’ultimo posto in classifica, proverà in tutto e per tutto a dare del filo da torcere sino all’ultima giornata. O comunque sino a quando la matematica non li condannerà definitivamente.

Parlavo di rinforzi. I biancorossi hanno piazzato colpi importanti anche da squadre di categoria superiore. Ecco che alla corte di mister Cristian Brocchi sono arrivati Teodorczyk e De Maio dall’Udinese, Bikel dal Vancouver, Boli dal Lens, Da Cruz dal Parma e Lukaku (il difensore) dalla Lazio. Insomma, una rivoluzione che cozza non poco con quanto accaduto invece in casa Alessandria dove ad arrivare sono stati Coccolo e Gori ma a partire sono stati Russo, Celesia e soprattutto bomber Arrighini.

Al di là dei dati e delle operazioni di mercato, i grigi hanno imparato quello spirito guerriero tipico di Moreno Longo. Uno spirito e un senso di appartenenza che gli ha permesso di fare da esordiente, in una serie che mancava mezzo secolo, ben 20 punti, tenendo a debita distanza la zona retrocessione diretta ora a otto lunghezze. Certo, contro il Vicenza serviranno altri tre punti per non rendere inutile la vittoria e la prestazione con il Benevento.