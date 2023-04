Alessandria, urge un cambio di passo: ad Olbia ultima spiaggia per rimanere a galla

OLBIA – Sabato 1 Aprile 2023 alle ore 14.00 l’Alessandria Calcio sarà impegnata nella complicata trasferta di Olbia per la quartultima giornata di Serie C girone B. Per la squadra di mister Lauro la gara contro i sardi rappresenta uno scontro diretto decisivo in chiave salvezza. Per i Grigi vincere significherebbe agganciare proprio la squadra di mister Occhiuzzi e ravvivare le speranze di salvezza diretta, mentre un successo dell’Olbia porterebbe Ragatzu e compagni a un passo dalla permanenza in Serie C, facendo sprofondare i piemontesi in una posizione di classifica sempre più pericolosa.

La trentacinquesima giornata di campionato, infatti, presenta altri scontri diretti che potrebbero stravolgere ulteriormente i bassifondi della classifica: Montevarchi-San Donato Tavarnelle e Fiorenzuola-Torres.

Nella conferenza stampa pre-partita l’allenatore dell’Alessandria, Maurizio Lauro, ai suoi giocatori ha chiesto di approcciare la gara di Olbia con quella rabbia e quella grinta che sono mancate per gran parte della scorsa gara contro il Fiorenzuola. Oltre alle ormai croniche difficoltà tecniche, infatti, nelle ultime uscite si sono potuti osservare anche limiti caratteriali della squadra, che hanno infastidito non solo lo staff tecnico ma anche la tifoseria. Un cambio di atteggiamento e di passo sono quanto mai necessari in questo momento della stagione, dove il rischio di essere risucchiati nella lotta per evitare la retrocessione diretta è grande, specialmente se si considera che nelle prossime tre giornate l’Alessandria affronterà in casa due squadre in zona play-off (Ancona e Cesera), intervallate dalla trasferta a Montevarchi, attuale fanalino di coda con soli quattro punti di distacco.

Oltre agli infortunati Cori e Guidetti, anche Lamesta rischia di saltare la trasferta in Sardegna, a causa di un affaticamento al termine della sfida contro il Fiorenzuola. Mister Lauro potrebbe riproporre il 4-4-2 con il ballottaggio fra Gazoul e Renault per prendere posto sulla fascia destra. Anche in attacco potrebbero cambiare le pedine, con Galeandro che scalpita per un posto da titolare. Pochi dubbi in difesa, dove si va verso la riconferma di Baldi, Checchi, Sini e Nunzella, qualora venisse riproposto Rota in posizione più avanzata come accaduto nella scorsa giornata.

Per la sfida contro l’Alessandria i sardi recuperano dalla squalifica l’esperto Dessena a centrocampo. In avanti dovrebbero essere confermati la punta Nanni, reduce dagli impegni con la nazionale di San Marino, e Ragatzu, pedina imprescindibile nello scacchiere di mister Occhiuzzi. Tra le mura amiche del “Nespoli” i bianchi hanno conquistato tre vittorie, sette pareggi e sette sconfitte e l’ultimo successo risale al 26 febbraio 2023 (3-1 nel derby con la Torres). L’allenatore dell’Olbia potrebbe confermare il 3-4-3 per puntare a una vittoria che porterebbe la sua squadra a un passo dalla salvezza diretta, con l’ex Grigio Sperotto sulla fascia sinistra.

A dirigere l’incontro sarà Antonino Costanza di Agrigento, coadiuvato da Cerilli di Latina e Croce di Nocera Inferiore. Il IV Ufficiale sarà Leonardo di Mario di Ciampino.