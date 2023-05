L’Alessandria Calcio Femminile vola in semifinale playoff: le grigie battono Alba 4-3

ALESSANDRIA – Grande soddisfazione per l’Alessandria Calcio Femminile, capace di centrare la semifinale playoff grazie alla vittoria per 4-3 su Area Calcio Alba Roero nel ritorno dei quarti di finale, una gara combattuta e ricca di colpi di scena. Per le alessandrine sono andate a segno Luison, Lepre su calcio di rigore e la doppietta di Barbesino. Nel prossimo turno arriverà la doppia sfida contro Moncalieri, capace già di battere le grigionere nella semifinale di Coppa Piemonte.

Foto Andrea Amato/PhotoAgency