L’Alessandria Calcio ospita il San Donato: in palio non solo i tre punti

ALESSANDRIA – Nella ventisettesima giornata di Serie C girone B l’Alessandria Calcio ospita il San Donato Tavarnelle. Domenica 12 febbraio 2023 alle ore 14.30 il Moccagatta farà da cornice a uno scontro diretto in cui ci sarà in palio molto più dei canonici tre punti.

Reduci dalla brutta sconfitta di Pontedera, i Grigi sono chiamati prima di tutto a cambiare atteggiamento e passo, come dichiarato dallo stesso allenatore grigio Fabio Rebuffi in conferenza stampa pre partita. Se le prestazioni e le vittorie che avevano caratterizzato l’avvio del girone di ritorno avevano messo in mostra un’Alessandria più sicura di sé e solida, la sfida in Toscana ha rappresentato un netto passo indietro. La troppa facilità con cui i granata hanno segnato e controllato la partita e la quasi totale assenza dei grigi in fase offensiva sono stati segnali che hanno fatto storcere il naso alla tifoseria e allo stesso Rebuffi. Proprio per questo lo staff grigio si è concentrato soprattutto sull’aspetto mentale, senza però accantonare quello tecnico-tattico. Il cambio di modulo visto a Pontedera non ha portato i risultati sperati e non è da escludere un ritorno al 4-2-3-1 con il quale la squadra aveva trovato più punti e solidità negli ultimi mesi.

Ritrovare l’autostima e le certezze, ma anche tornare a muovere la classifica per mantenere vivo l’obiettivo salvezza. Le due sconfitte consecutive contro Rimini e Pontedera hanno riportato Sini e compagni in piena zona play-out. La classifica rimane sempre molto corta, sia davanti sia dietro, ma per continuare a sperare nella salvezza diretta è fondamentale tornare a macinare punti. A tutto questo si aggiunge l’importanza di uno scontro diretto contro un’altra pretendente alla permanenza in Serie C. Il San Donato Tavarnelle, ora più esperta dopo i cambi di guida tecnica, non è più la “matricola” che i Grigi avevano sconfitto all’andata, ma rimane una squadra da battere a tutti i costi anche per mantenere a proprio favore il bilancio degli scontri diretti, che potrebbe fare la differenza a fine stagione in caso di piazzamento a pari punti.

Mister Rebuffi recupera Filip, autore del gol-vittoria all’andata, e Pagani, ma in via precauzionale rinuncerà a Sabbione e G. Renault, fermati da un affaticamento muscolare.

In casa San Donato l’uomo a cui prestare più attenzione è Federico Russo, trequartista classe 1997. Protagonista assoluto nella promozione in Serie C, quest’anno è il miglior marcatore dei toscani con sette reti, ai quali si aggiungono diversi assist che hanno portato la squadra ora allenata da Daniele Buzzegoli ad allontanarsi da quell’ultimo posto spesso occupato nel girone d’andata. Un altro elemento cardine del reparto offensivo è Edoardo Merzierli, anche lui alla prima stagione in terza serie e autore di cinque reti. A questi giocatori si aggiungono pedine di esperienza come Galligani e Gorelli o giovani in prestito da squadre di A e B come Siniega dell’Empoli o Bovolon del Como. Reduci da tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro giornate, i toscani faranno di tutto per uscire indenni dal Moccagatta, in una gara che si preannuncia molto bloccata vista la posta in palio.

Chi la spunterà fra Alessandria e San Donato, quindi, otterrà più dei canonici tre punti: una spinta mentale e motivazionale che potrebbe rivelarsi determinante in una fase di stagione molto importante in chiave salvezza.

A dirigere l’incontro sarà Valerio Vogliacco di Bari coadiuvato da Schirinzi di Casarano e Aletta di Avellino. Il IV Ufficiale sarà Riahi di Lovere.