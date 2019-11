ASTI – Lo scorso venerdì si è svolto ad Asti il consueto Torneo del Tartufo organizzato dai padroni di casa e che ha visto tra i protagonisti anche i piccoli del settore giovanile dell’Alessandria Rugby. Per gli Under 6 spettacolo e divertimento: i piccoli campioncini continuano a crescere con le basi del rugby e fare gruppo già a questa età. A fine giornata è arrivata la premiazione con la meritata medaglia.

Grande soddisfazioni per l’Under 8 che porta a casa il quarto posto assoluto nella classifica delle 10 squadre partecipanti. Ottimo esordio con vittorie nette contro Moncalieri, Piacenza e Cus Torino 1. Unica sconfitta del girone e ad opera dell’Ivrea Rugby che costringe i piccoli a giocare la finalina per il terzo posto. Finale emozionante giocato contro i padroni di casa di Asti che vede vittoriosi questi ultimi per 4 mete a 3. Soddisfazioni degli educatori che vedono in questi bimbi un gruppo compatto di amici, compagni e combattenti pronti a regalare tante emozioni ai propri tifosi

Risultati simili ai piccolini anche per la squadra Under 10 che nel girone vince contro Moncalieri, Ivrea e Giuco ma cede il passo, per una marcatura, al Piacenza Rugby. Nella Finale per il terzo gradino del podio netta vittoria dei padroni di casa di Asti. Buone le impressioni dei coach che stanno costruendo man mano un gruppo coeso e stanno vedendo crescere di bimbi che sicuramente, entro fine stagione sportiva, si toglieranno delle belle soddisfazioni.

Non del tutto positivo il torneo per l’Under 12 che , nel girone, vince solo contro Ivrea e cede il passo ad Asti e Cus Torino. Nel girone che determina la classifica dal 7 posto in giù la vittoria contro Asti e il pareggio contro Piacenza regala una magra soddisfazione ai grigi posizionandoli al 7imo posto su 9 squadre. Tanto da lavorare su una squadra, numerosa, nuova ma con tante personalità pronte a trainare il resto dei compagni in una stagione sicuramente molto competitiva e interessante.

Intano fervono i preparativi per il terzo Trofeo Città di Alessandria – Torneo di San Baudolino che si svolgerà domenica 10 novembre dalle 10 del mattino, sul campo “Ferrovieri” di Alessandria. Solita location, solita formula con le squadre invitate a rappresentare le tre regioni che circondano la provincia di Alessandria. Per la Liguria saranno presenti le Province dell’Ovest (Genova) , per la Lombardia il Seregno Rugby e per l’Emilia Romagna i Lyons Piacenza Rugby. Sarà una giornata di festa con la presenza di autorità, stand Macron Store e stand delle torte ma anche una giornata per ricordare i Vigili del Fuoco e in particolare Marco Triches, giocatore dei Barberans, rivolgendogli un lungo applauso di ringraziamento.