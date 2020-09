ALESSANDRIA – Dopo il successo alla mezza maratona di Monza arriva un altro alloro per Valeria Straneo. La campionessa alessandrina, infatti, si è laureata campionessa italiana sui 10 mila metri a Vittorio Veneto. La portacolori della Laguna Running centra il secondo tricolore del 2020, dopo quello della mezza maratona a febbraio scorso, e il secondo sulla stessa distanza, ben sette anni dopo. Straneo ha tagliato il traguardo per prima dopo 32 minuti, 55 secondi e 25 centesimi. Battute Isalbel Mattuzzi (la campionessa uscente, Fiamme Gialle, 33:04.22) e Giovanna Epis (Carabinieri, 33:16.47).

“Non me l’aspettavo – le parole di Valeria Straneo – anche perché era da tanto tempo che non correvo su pista, ma ho sempre tenuto il mio ritmo. Le gambe giravano bene, sono veramente felicissima e soddisfatta. Adesso punto ai Mondiali di mezza maratona di metà ottobre in Polonia, poi alla maratona di Valencia a inizio dicembre con l’obiettivo di centrare il minimo per quella che potrebbe essere la mia terza Olimpiade”.