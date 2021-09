Alessandria Volley: sconfitta a testa alta contro Fortitudo Occimiano

ALESSANDRIA – Sabato 25 settembre al Palacima di Alessandria è andata in scena la terza giornata della Coppa Piemonte di pallavolo femminile che ha visto la formazione dell’Alessandria Volley affrontare la Nuova Elva Fortitudo Occimiano, team molto competitivo ed esperto che nella scorsa stagione sportiva ha sfiorato la promozione nella categoria superiore.

In casa del team del Presidente Andrea La Rosa si attendeva un test così probante e impegnativo e nell’occasione le ragazze alessandrine hanno dato, con la prestazione messa in campo, prova della crescita e dei progressi maturati sotto la guida dello staff tecnico soprattutto in considerazione che è un team con media età di poco superiore ai 17 anni.

La partita si è conclusa con la vittoria per 3 set a 1 (19/25 20/25 25/18 23/25 i parziali) a favore della Fortitudo Occimiano, ma se si considera che la differenza punti dei 4 set ha registrato solo un più 6 a favore delle monferrine è la dimostrazione che c’è stata partita e che questa è stata intensa e ricca di momenti di buona pallavolo da parte di entrambi i team.

Arianna Bernagozzi, Ronzi Martina, Melissa Franzin, Alessia Falocco, Giulia Ponzano, Martina Sacco, Elisa Marku, Matilde Furegato, Elisa Serone, Alice Giacomin, Veronica De Meo, Martina De Magistris, Chiara Cazzulo e la capitana Romina Marku sono le atlete chiamate da coach Marco “Jus” Ruscigni a difendere i colori del team alessandrino.

Il primo set ha visto nei primi scambi l’Alessandria volley ferma ai blocchi di partenza e ciò ha permesso alla Fortitudo di avvantaggiarsi di 5 punti che alla fine del set risulteranno un passivo che non viene più recuperato nonostante l’aver combattuto testa a testa e punto a punto tutta la restante frazione.

Nel secondo set al contrario del primo fino al 19 a 21 per l’Occimiano si è assistito a piacevoli scambi di colpi con frequenti cambi palla, attacchi e contrattacchi ma nel rush finale un leggero calo ed alcune imprecisioni delle locali hanno permesso alle avversarie di aggiudicarsi il set portandosi sul punteggio di 0 a 2.

Terzo set con le ragazze di Ruscigni sugli scudi grazie a momenti di buona pallavolo condita da buoni scambi. Set che le ha viste condurre per tutta la frazione con determinazione, convinzione e consapevolezza del proprio valore. Al termine il tabellone sancisce un 25 a 18 per le locali e un 2 a 1 che fa ben sperare sull’esito del quarto set.

Quarto set anch’esso molto combattuto, non solo tecnicamente ma anche sotto l’aspetto puramente mentale. Set giocato punto a punto. Ma al termine ha visto prevalere le ospiti 25 a 23 e le alessandrine a riflettere sui troppi errori in battuta che al conteggio finale della frazione hanno fatto pendere l’ago della bilancia a favore della Fortitudo.

“Abbiamo registrato sia sugli spalti gremiti, sempre in considerazione e nel rispetto delle norme anti Covid, e nello staff Alessandrino soddisfazione per i progressi e la crescita del team, un team giovane con esperienza in campionati giovanili ma che fa ben sperare nel futuro, a medio termine, che vede sempre avvalorata la mission societaria di valorizzare sempre più il settore giovanile. Un settore giovanile che si avvale di un ottimo staff tecnico diretto dal D.T. Massimo Lotta” hanno sottolineato dalla dirigenza.

Prossimi impegni di Coppa giovedì 30 a Valenza e a concludere il girone sabato 2 ottobre tra le mura amiche contro l’Ovada.