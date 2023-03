Kart: il 13enne alessandrino Lorenzo Sammartano pronto a debuttare nel campionato junior

ALESSANDRIA – È iniziato il conto alla rovescia per Lorenzo Sammartano: il 13enne kartista alessandrino infatti è pronto a debuttare nel campionato “Rotax Max Challenge” categoria Junior (zona Nord) sulla pista di Jesolo dopo essersi distinto l’anno scorso nella Mini. Tony Kart sarà il mezzo che sarà a disposizione di Lorenzo, il team è Lka Racing di Ravenna che da quest’anno segue il giovane pilota in questa sua nuova esperienza agonistica: i test invernali sono serviti più che altro per prendere confidenza con un mezzo del tutto nuovo, più grande e più potente di quello utilizzato nel 2022 e con spazi di frenata differenti.

Dopo il debutto in Veneto il campionato prevede un lungo tour per la penisola: Franciacorta, Viterbo, Cremona, Pomposa e chiusura a Lonato. “Sono alle prese con una lunga serie di novità sia tecniche che ambientali” ha dichiarato Lorenzo Sammartano “i risultati dei test invernali sono stati incoraggianti anche se poi i weekend di gara sono tutta un’altra cosa. Non mi faccio troppe illusioni, devo cominciare l’apprendistato in categoria puntando a migliorare la guida e abituandomi a battagliare con avversari di ottimo livello”.